В Донецке скончался один из основателей непризнанной ДНР

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NEWSru.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 08:08
В Донецке в воскресенье скончался организатор "Русской весны" в Донбассе Владимир Макович, который считается одним из основателей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом "Интерфаксу" рассказал руководитель проекта News Front Константин Кнырик.
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По словам собеседника агентства, у Маковича долгое время были проблемы с сердцем. Именно сердечный приступ, как предполагается, и стал причиной его смерти.

Информацию о гибели Маковича подтвердил и бывший замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов. "Это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу Декларацию о государственной независимости ДНР", - уточнил Борисов на своей странице в Facebook.

Отметим, что летом 2014 года Макович был арестован по делу о гибели оператора "Первого канала" Анатолия Кляна. Тогда Макович занимал должность спикера Верховного совета республики.

В последние месяцы погиб целый ряд руководителей самопровозглашенных республик. Так, в начале февраля в Луганске был взорван автомобиль, в котором находился начальник управления народной милиции Олег Анищенко. Спустя несколько дней погиб полковник армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под псевдонимом Гиви.

NEWSru.com
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