В Донбассе вступает в силу режим прекращения огня

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bbcrussian.com
понедельник, 20 февраля 2017 г. 11:45
С понедельника в Донбассе должен вступить в силу режим прекращения огня.
© Sputnik/Scanpix

Такое решение было принято в субботу на встрече в Мюнхене министров иностранных дел стран-членов "нормандской четверки": Германии, Франции, России и Украины.

Как заявил после встречи глава МИД Германии Зигмар Габриэль, "нормандская четверка" будет использовать все свое влияние для установления перемирия.

Также он сообщил, что была согласована новая встреча для начала политического процесса "Минска-2", которая состоится в Минске 1 марта. Главной темой переговоров станет обмен пленными.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, заявила, что Минские договоренности не выполняются, и в Донбассе необходимо установить полноценное перемирие.

Ситуация в Донбассе обострилась в ночь на 29 января и продолжала ухудшаться в течение недели.

Украина обвинила пророссийских сепартистов в массированном обстреле Авдеевки. Поддерживаемые Россией мятежники из так называемой ДНР, в свою очередь, обвинили в обстрелах украинских военных.

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