В Донбассе при подрыве автомобиля погиб полковник СБУ

Трое пострадавших доставлены в больницу. Предварительная причина произошедшего — подрыв автомобиля. Расследованием уголовного дела занимается военная прокуратура. СБУ выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником СБУ, который погиб в Донбассе, отмечают в ведомстве.

"Украинская правда" уточняет, что в автомобиле находились четыре человека, среди них работники Департамента контрразведки. Источник "УП" также сообщил, что взрыв произошел в селе Ильиновка.

Украинской службе BBC пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала, что произошедшее квалифицируется как теракт. В областном управлении полиции уточнили, что взрыв произошел около 19:00 по местному времени (совпадает с московским). По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, под автомобиль была заложена бомба.

Накануне, 27 июня, в Киеве был взорван автомобиль, за рулем которого находился командир одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины — полковник Максим Шаповал. Украинский военнослужащий погиб на месте. Издание "Апостроф" со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что еще как минимум двое сотрудников ведомства получили ранения — ожоги и ранения ног. "Угрозы их жизни нет. Решается вопрос о транспортировке их в Киев", — отметил собеседник издания.

Геращенко по вчерашнему случаю заявил, что на территории России создан и с 2016 года действует террористический центр, который засылает киллеров и диверсантов на территорию Украины для совершения убийств и терактов.