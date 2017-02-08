В ДНР сообщили об убийстве полевого командира "Гиви"

Командир батальона донбасских сепаратистов Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республикике".

"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - сообщил представитель так называемого министерства обороны ДНР.

Подробности гибели полевого командира донецких сепаратистов пока не сообщаются. На месте убийства Гиви работает "следственная группа", сказал представитель ДНР, пишет BBC Russian.

Украинские СМИ в заголовках отмечают, что "Гиви" был ликвидирован. На странице бывшего лидера донецких сепаратистов Игоря Стрелкова-Гиркина сказано, что "Гиви" был взорван в своем кабинете.

"Якобы, взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО "Шмель", - написал он в своем профиле в социальной сети "Вконтакте".

О гибели "Гиви" сообщил на странице в Facebook и журналист Юрий Бутусов.

"Ждем официальных сообщений и подтверждения, надеемся, что террорист, запятнавший себя убийствами и пытками гражданских лиц и пленных, находился в кабинете, и взлетел вслед за своим дружком "Моторолой", - говорится в его сообщении.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в "правоохранительных органах ДНР" приводит детали гибели Толстых.

"В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте", - сказал источник. Он не исключил, что теракт мог быть организован Киевом в связи с "активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации", пишет "Интерфакс".

"Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении", - сказал источник.

"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) - звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы", - сказал "Интерфаксу" представитель "прокуратуры" ДНР.

Ранее источник в силовых ведомствах Украины сообщал УНИАН, что на Донбассе в ходе недавних боев в районе Авдеевской промзоны "Гиви" был ранен, а вся его охрана ликвидирована. Затем "Гиви" подтвердил информацию, что получил ранение в боях в промзоне Авдеевки.

За последние два года в Донбассе был убит целый ряд видных полевых командиров вооруженных формирований. Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.

Относительно недавнее убийство произошло в Донецке в октябре 2016 года. Командир батальона "Спарта" россиянин Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, погиб от взрыва самодельного устройства, заложенного в лифте его дома.