В детском саду в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли и еще около 60 пострадали в результате взрыва в детском саду на востоке Китая. По данным местной полиции, среди пострадавших есть женщины и дети.

По данным агентства Синьхуа, два человека скончались на месте, еще пятеро умерли из-за тяжелых ранений. Еще девять пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел в детском саду в районе Фэнсянь, в восточной провинции Цзянсу. На фотографиях, которые публикуют пользователи соцсетей, видно, что среди раненых есть дети.

По данным местных СМИ, взрыв прогремел около пяти вечера по местному времени, как раз когда родители забирали детей из детского сада.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. О характере взрыва официально ничего не сообщается. По данным китайского интернет-издания Sohu, в столовой детского сада мог взорваться газ.

За последние недели это уже второе крупное происшествие в Китае, в котором пострадали дети. В мае 11 детей погибли в результате пожара в автобусе.

Автобус, пере­во­зив­ший 11 дошколь­ни­ков, загорелся в тоннеле. Изначально сообщалось, что автобус вре­зался в тон­неле в авто­мо­биль, после чего загорелся.

Однако позже полиция выяснила, что автобус поджег сам водитель, который был возмущен сокращением выплат за работу в ночные смены и переработки. В результате пожара все находившиеся в автобусе дети погибли.