В деле о наезде на ярмарку в Берлине появился еще один тунисец

40-летний выходец из Туниса задержан полицией Германии по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря.

В прокуратуре считают, что арестованный поддерживал связь с 24-летним тунисцем Анисом Амри - предполагаемым исполнителем атаки, который был застрелен в Милане на прошлой неделе.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран.

По подозрению в совершении преступления полиция объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Ему удалось скрыться от немецкой полиции и выехать в Италию, но там он был обнаружен и убит в перестрелке. Отпечатки пальцев Амри оказались идентичны отпечаткам, оставленным на руле грузовика.

В минувшую субботу, 24 декабря службы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри и двух других подозреваемых.