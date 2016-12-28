В деле о наезде на ярмарку в Берлине появился еще один тунисец

bbcrussian.com
среда, 28 декабря 2016 г. 16:30
40-летний выходец из Туниса задержан полицией Германии по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря.
After the Nice style terrorist attack in Berlin
© Reuters/ Scanpix

В прокуратуре считают, что арестованный поддерживал связь с 24-летним тунисцем Анисом Амри - предполагаемым исполнителем атаки, который был застрелен в Милане на прошлой неделе.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран.

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По подозрению в совершении преступления полиция объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Ему удалось скрыться от немецкой полиции и выехать в Италию, но там он был обнаружен и убит в перестрелке. Отпечатки пальцев Амри оказались идентичны отпечаткам, оставленным на руле грузовика.

В минувшую субботу, 24 декабря службы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри и двух других подозреваемых.

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