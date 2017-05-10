В четырех землях Германии проходит антитеррористическая операция

Deutsche Welle
среда, 10 мая 2017 г. 15:50
В четырех федеральных землях Германии спецподразделения полиции проводят антитеррористическую операцию против сторонников джихадистской группировки "Исламское государство".
Hanoveryje evakuotas stadionas prieš rungtynes tarp Vokietijos ir Olandijos
© AP/Scanpix

Рейды спецназа проведены в Берлине, Баварии, Саксонии и Саксонии-Анхальте. Рейды санкционированы Федеральной прокуратурой. Об этом в среду, 10 мая, сообщило онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на представителя полиции.

Спецподразделение SEK провело обыски в зданиях как минимум в трех районах Лейпцига, уточняет интернет-сайт газеты Die Morgenpost. Операция была засекречена, полиция пообещала в течение суток обнародовать ее детали.

Между тем о задержаниях подозреваемых пока поступает противоречивая информация. Сообщения о том, что в Лейпциге задержаны три человека, Федеральная прокуратура в Карлсруэ не подтвердила.

Deutsche Welle
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В четырех землях Германии проходит антитеррористическая операция

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