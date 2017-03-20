В Черном море проходят учения Украины и НАТО

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bbcrussian.com
понедельник, 20 марта 2017 г. 19:00
В понедельник в Черном море проходят совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и противоминной группы кораблей НАТО.
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В учениях принимают участие украинский тральщик "Геническ" и корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО.

По информации украинского генштаба, военные будут учиться проводке кораблей за тралом, тактическому маневрированию, тренировке по радиосвязи, осуществлению поиска и уничтожения мин.

Четыре корабля НАТО - из Польши, Испании, Германии и Турции - прибыли в Одессу 17 марта.

Минобороны России в понедельник тоже объявило о проведении крупномасштабных военных учений в Черном море, с боевыми стрельбами в Крыму.

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