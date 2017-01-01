В Чехии начинает работу центр по борьбе с дезинформацией

С 1 января в Чехии начинает работу специальное подразделение по борьбе с ложными новостями и дезинформацией, исходящей со стороны иностранных государств, в том числе из России.

Центр по борьбе с терроризмом и смешанными угрозами, о создании которого МВД Чехии сообщило в октябре 2016 года, должен отслеживать любые угрозы внутренней безопасности страны - от угроз со стороны экстремистов до кампаний по дезинформации населения страны.

Ранее сообщалось, что подразделение в составе МВД будет состоять из 20 человек. В их обязанности в том числе будет входить информирование чиновников о том, как следует реагировать на распространение дезинформации.

По словам главы МВД, новое подразделение будет активно использовать социальные сети и реагировать на факты дезинформации населения практически в режиме реального времени.

В сентябре Служба безопасности и информации страны заявила, что Россия ведет "информационную войну" на территории Чехии.

По данным чешской контрразведки, Москва организовала работу целой сети агентов и групп, занимающихся пропагандой. По мнению властей Чехии, эта сеть может быть использована для дестабилизации обстановки в стране.

Согласно переписи 2011 года, в Чехии около 30 тысяч русскоговорящих жителей. В стране работают десятки сайтов, публикующих новости на русском языке.

В конце ноября Европейский парламент принял обширную резолюцию, в которой призвал бороться с пропагандой Кремля и исламских экстремистов путем более активного ее разоблачения и распространения позитивной информации о ЕС.

Евродепутаты - сторонники России заявили, что Европарламент, осуждая российскую пропаганду, сам призывает заняться пропагандой.