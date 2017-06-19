В центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон

В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии. Виновник аварии "нейтрализован", сообщил представитель полиции.

В результате инцидента, как сообщается, никто из полицейских не пострадал.

По сообщениям французских СМИ, атака, скорее всего, была преднамеренной.

Агентство Франс-пресс сообщает, что мужчина, направивший машину в полицейский фургон, был вооружен.

Сейчас он, вероятно, мертв, заявил журналистам представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция оцепила зону вокруг театра Мариньи и рекомендовала жителям столицы и туристам не приближаться к Елисейским полям.

В конце апреля вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь по полицейскому автомобилю на Елисейских полях. Убив одного полицейского и ранив еще двоих, нападавший попытался сбежать, но был застрелен.

Экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию, заявила, что нападавший был одним из ее бойцов. Ранее мужчина попадал в поле зрения спецслужб как потенциальный радикал-исламист.

После серии крупных терактов, произошедших во Франции за последние два года, страна находится в режиме чрезвычайного положения.