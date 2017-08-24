В центре Киева произошел врыв: два человека пострадали

В Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, два человека получили телесные повреждения. Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, которые устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Информация о пострадавших уточняется", - отметили в ведомстве. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".

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