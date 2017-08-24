В центре Киева произошел врыв: два человека пострадали

"В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, которые устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Информация о пострадавших уточняется", - отметили в ведомстве. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".
Ранее СБУ заявляла, что имеет немало материалов о подготовке провокаций на День Независимости.
У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq— Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2017