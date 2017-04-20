Взрывное устройство было помещено в сумку, оставленную возле входа в здание. В результате мощного взрыва был нанесен серьезный ущерб фасаду отделения банка и соседних зданий.

Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию местного издания и заявил о заложенной бомбе. Полиция успела оцепить район.

В центре Афин произошел мощный взрыв В центре Афин в отделении банка Eurobank произошел взрыв, сообщает Афинское информационное агентство.

Британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов Британские депутаты в среду, 19 апреля, поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня 2017 года. За роспуск законодательного органа и проведение выборов высказались 522 члена палаты общин, против - 13, сообщает ВВС.

Международный суд ООН частично удовлетворил иск Украины к России Международный суд ООН в Гааге обязал Россию обеспечить образование на украинском языке в Крыму, но не признал обвинение в финансировании терроризма.

КНДР показала постановочный ракетный удар по США Торжества в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, проходившие в Пхеньяне, завершились показом постановочного ролика с имитацией ракетного удара по США. Видео завершается кадрами с горящим американским флагом и кладбищем.