В центре Афин произошел мощный взрыв

Gazeta.ru
четверг, 20 апреля 2017 г. 08:01
В центре Афин в отделении банка Eurobank произошел взрыв, сообщает Афинское информационное агентство.
© AFP / Scanpix

Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию местного издания и заявил о заложенной бомбе. Полиция успела оцепить район.

Взрывное устройство было помещено в сумку, оставленную возле входа в здание. В результате мощного взрыва был нанесен серьезный ущерб фасаду отделения банка и соседних зданий.

Подробности произошедшего устанавливаются. Камеры видеонаблюдения, возможно, зафиксировали преступника.

Gazeta.ru
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