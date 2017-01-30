В Брюсселе примут меры в связи с указом Трампа о мигрантах

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Deutsche Welle
понедельник, 30 января 2017 г. 17:15
ЕС сигнализировал готовность дать отпор новому президенту США, запретившему въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, и защитить своих граждан - обладателей двух паспортов.
European Commission
© DELFI (A.Sarcevičiaus nuotr.)

Европейский Союз намерен вступиться за права своих граждан, обладающих также паспортом одной из семи мусульманских стран, которые упоминаются в указе нового президента США Дональда Трампа о мигрантах.

Адвокаты в Брюсселе консультируются с партнерами ЕС и другими странами по этому вопросу, заявил представитель Еврокомиссии в понедельник, 30 ноября.

"Разумеется, мы позаботимся о том, чтобы наши граждане не подвергались подобной дискриминации", - цитирует его слова агентство AFP.

Подписанный 27 января указ Дональда Трампа запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Решение распространяется и на обладателей грин-карт. Он также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами".

Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок - до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась "существенным изменениям".

Указ Трампа подвергается резкой критике как в самих Соединенных Штатах, так и по всему миру. В частности, против него выступили генеральные прокуроры 16 американских штатов.

"Мы осуждаем неконституционный, антиамериканский и противозаконный указ президента США", - говорится в обнародованном 29 января совместном заявлении генпрокуроров.

В тот же день суд в Нью-Йорке запретил депортировать из страны граждан подпавших под указ стран, обладающих действительными американскими визами.

Deutsche Welle
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В Брюсселе примут меры в связи с указом Трампа о мигрантах (5)

European Commission
ЕС сигнализировал готовность дать отпор новому президенту США, запретившему въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, и защитить своих граждан - обладателей двух паспортов.

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