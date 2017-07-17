В Брюсселе начались переговоры по Brexit

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Deutsche Welle
понедельник, 17 июля 2017 г. 15:19
В Брюсселе в понедельник, 17 июля, начались первые многодневные консультации по поводу предстоящего выхода Великобритании из состава Европейского Союза. В первой половине дня пройдет встреча главного переговорщика от Еврокомиссии Мишеля Барнье и министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса.
Davidas Davisas
© AFP / Scanpix

Предваряя переговоры, Барнье заявил журналистам, что стороны намерены "углубиться в суть вопроса". Необходимо согласовать предложения, "чтобы достичь хорошего прогресса". По словам Дэвиса, необходимо определить существующие разногласия, чтобы иметь возможность их преодолеть. "Сейчас речь идет о том, чтобы начать работу и сделать эти переговоры успешными", - отметил британский министр.

Сегодня также пройдут заседания нескольких рабочих групп. На них, в частности, планируется обсудить правовые вопросы пребывания в Великобритании граждан из стран ЕС, финансовые требования Еврокомиссии к британскому правительству, а также статус Северной Ирландии. Ожидается, что этот раунд консультаций продлится до четверга.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9 процента его участников проголосовали за Brexit. 29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что сам процесс будет длиться как минимум два года.

Deutsche Welle
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