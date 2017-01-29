В Британии запущена петиция против приема Трампа королевой Елизаветой

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bbcrussian.com
воскресенье, 29 января 2017 г. 14:54
На сайте британского Парламента, где подаются официальные обращения для рассмотрения депутатами и правительством, опубликован текст новой петиции, которая призывает запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.
Big Ben in London, UK
© Reuters/Scanpix

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение.

В то же время петиция не исключает возможности приезда Дональда Трампа в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.

По существующим правилам, если под петицией подписываются более 10 тысяч человек, правительство обязано опубликовать официальную реакцию на нее. Если петиция набирает более 100 тысяч подписей, парламент может начать дебаты по острому вопросу.

К настоящему времени - всего через пару часов после публикации текста - число голосов, поданных за петицию, уже превышает 80 тысяч.

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Big Ben in London, UK
На сайте британского Парламента, где подаются официальные обращения для рассмотрения депутатами и правительством, опубликован текст новой петиции, которая призывает запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.

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