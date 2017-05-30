В Британии тигр загрыз сотрудницу зоопарка

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bbcrussian.com
вторник, 30 мая 2017 г. 16:10
Сотрудница зоопарка недалеко от британского города Хантингдон в графстве Кембриджшир погибла, оказавшись в одном вольере с тигром. Как сообщает местная полиция, тигр прошел за ограду, за которой находилась сотрудница, и напал на нее. Женщина погибла на месте.
© Shutterstock nuotr.

В полиции пока не установили, когда и как животное оказалось в том же месте, где и погибшая сотрудница. Инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park в городе Хантингдон графства Кембриджшир. Посетители зоопарка были удалены после нападения тигра.

Смерть смотрительницы "не вызывает подозрений", заявили в полиции. Администрация зоопарка считает произошедшее несчастным случаем. В администрации зоопарка подчеркивают, что у тигра не было возможности выбраться из вольера так, чтобы оказаться рядом с посетителями. "Безопасность посетителей никоим образом не была поставлена под угрозу", — говорится в заявлении.

Как рассказали посетители зоопарка в беседе с Би-би-си, гибель смотрителя не вызвала паники. "Сотрудники зоопарка бежали к вольерам с тиграми и львами, а нам велели покинуть территорию. Однако через 20 минут всех впустили обратно", — сказал один из очевидцев.

В зоопарке Hamerton, открывшемся в 1990-м году, содержатся малайзийские и бенгальские тигры, гепарды, волки, а также различные виды птиц и рептилий. Тигры в парке содержатся с 2001 года. В прошлом году зоопарк построил новый вольер для малайзийских тигров. В октябре 2008 года из зоопарка сбежал гепард. Его обнаружил девятилетний мальчик на заднем дворе своего дома.

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