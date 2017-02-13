В Британии стали строже относиться к мигрантам без официального жилья и работы

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rus.DELFI.lv
понедельник, 13 февраля 2017 г. 07:39
Министерство внутренних дел Великобритании стало строже относиться к иммигрантам, рассылая им повестки о выдворении из страны, если они не смогут доказать наличие официальной работы или места жительства, сообщает в воскресенье передача LNT Ziņu TOP 10.
Didžioji Britanija
© AFP/Scanpix

Из-за игнорирования повестки многие латвийцы доставлены в центры задержания иммигрантов и ждут депортации.

В частности, в Портленде, в Дорсете, в таком центре находятся четверо жителей Латвии. Одного из них, Гвидо Ошиньша, полиция доставила в центр около двух недель назад, потому что он не смог предъявить официального договора об аренде жилья. Теперь в Великобритании его считают бездомным.

"Куда обращаться за помощью, не объясняют. Вручают на подпись документы о предоставлении бесплатного авиабилета в Ригу, с запретом на въезд в Британию на год. Даже не знаю, чье это решение. Это не решение суда о том, что меня высылают в Латвию", — рассказал передаче Ошиньш.

Министерство внутренних дел Великобритании поясняет, что граждане Евросоюза, которые в Соединенном Королевстве официально не работают и не являются самозанятыми лицами, должны иметь достаточно количество денег на содержание себя и семьи, чтобы не создавать нагрузку на местную систему соцподдержки. В противном случае их депортируют, и это правило в Британии действовало давно, но активно применяться стало в последнее время.

В латвийский МИД или посольство пока не поступало просьб о помощи от конкретных людей. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что пока Великобритания — член ЕС, латвийцы не должны страдать ни от какой дискриминации. На этой неделе в Лондоне он обсудил этот вопрос с представителями британских властей.

"Мы договорились, что в любом таком случае, если у посольства есть информация о том, что кто-то, по его мнению, несправедливо получил повестку о депортации, то посольство сообщает об этом британским властям. И тогда мы вместе разберемся, законно это или нет", — сказал Ринкевич. Министр также призвал латвийцев задуматься о своем статусе в Великобритании, иначе после 2019 года, года страна формально покинет ЕС, могут возникнуть проблемы.

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