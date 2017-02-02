В Британии – скачок преступлений на почве антисемитизма

Как уточняют в CST, в прошлом году число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, выросло на 36% по отношению к 2015 году и составило 1309 случаев. Предыдущий рекорд приходится на 2014 год, когда полиция зарегистрировала 1182 подобных инцидента.

Более 75% зарегистрированных инцидентов произошли в пределах Большого Лондона и Большого Манчестера, где проживают две самые большие еврейские общины в Британии.

Как уточняет Марк Гарднер из CST, статистический рост числа антисемитских выпадов может быть отчасти объяснен стремлением людей сообщать о таких случаях в полицию.

Однако, по мнению представителя CST, рост антисемитских преступлений - это тенденция, отражающая настроения в обществе.

"Расисты, в том числе и антисемиты, сейчас по целому ряду причин осмелели и чувствуют, что демонстрация их ненависти встретит сочувствие и поддержку", - говорит Марк Гарднер.

Community Security Trust ведет статистику антисемитских преступлений с 1984 года. В организации считают, что ощутимый всплеск ксенофобии и расизма в британском обществе произошел на фоне референдума о выходе Британии из ЕС, а также на фоне обсуждения случаев антисемитизма в Лейбористской партии.

В апреле прошлого года руководство лейбористов приостановило членство в партии бывшего мэра Лондона Кена Ливингстона после его комментариев в защиту депутата парламента Наз Шах, которая в "Фейсбуке" предложила перевезти Израиль в Америку, пояснив, что "расходы на транспортировку" были бы меньше, чем объем американской военной помощи Израилю за три года. Ливингстон, защищая депутата, заявил, что в 1932 году у Гитлера якобы был план переселить евреев в Палестину. "Он поддерживал сионизм до того, как сошел с ума и в результате убил шесть миллионов евреев", - заявил экс-мэр.

Последовавшее за этим общественное расследование выявило эпизодические проявления антисемитизма в Лейбористской партии Великобритании, однако эксперты пришли к выводу, что в целом для партии это явление не типично.