В Британии проверят траты на кампании за и против "брексита"

Власти Великобритании начали расследование финансирования рекламной кампании, которую вели сторонники и противники выхода страны из Евросоюза перед референдумом по этому вопросу.

В ходе изучения отчетности обеих кампаний избирательная комиссия пришла к выводу, что оба лагеря предоставили не все документы и указали не всех своих спонсоров. Кроме того, в сданной отчетности обнаружены неточности и ошибки.

Из уже полученных данных следует:

- всего на кампанию было потрачено около 32 млн фунтов (примерно 40 млн долларов). Организаторы заявляли, что собрали средства в основном за счет пожертвований.

- при этом больше средств удалось привлечь сторонникам выхода из Евросоюза. Они получили в общей сложности 16,4 млн фунтов (более 20 млн долларов).

- сторонники сохранения членства страны в ЕС отчитались о получении 15,1 млн фунтов (18 млн долларов).

Отчеты демонстрируют, что референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе стал самым дорогим плебисцитом за всю историю страны.

Он прошел в июне прошлого года и завершился победой сторонников выхода страны из Евросоюза.

Сейчас законопроект о выходе страны из Евросоюза уже успешно прошел голосование в палате общин британского парламента и обсуждается в палате лордов. Ожидается, что процедура выхода начнется уже в марте.