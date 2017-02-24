В Британии проверят траты на кампании за и против "брексита"

 (2)
bbcrussian.com
пятница, 24 февраля 2017 г. 15:25
Власти Великобритании начали расследование финансирования рекламной кампании, которую вели сторонники и противники выхода страны из Евросоюза перед референдумом по этому вопросу.
© AFP / Scanpix

В ходе изучения отчетности обеих кампаний избирательная комиссия пришла к выводу, что оба лагеря предоставили не все документы и указали не всех своих спонсоров. Кроме того, в сданной отчетности обнаружены неточности и ошибки.

Из уже полученных данных следует:

- всего на кампанию было потрачено около 32 млн фунтов (примерно 40 млн долларов). Организаторы заявляли, что собрали средства в основном за счет пожертвований.

- при этом больше средств удалось привлечь сторонникам выхода из Евросоюза. Они получили в общей сложности 16,4 млн фунтов (более 20 млн долларов).

- сторонники сохранения членства страны в ЕС отчитались о получении 15,1 млн фунтов (18 млн долларов).

Отчеты демонстрируют, что референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе стал самым дорогим плебисцитом за всю историю страны.

Он прошел в июне прошлого года и завершился победой сторонников выхода страны из Евросоюза.

Сейчас законопроект о выходе страны из Евросоюза уже успешно прошел голосование в палате общин британского парламента и обсуждается в палате лордов. Ожидается, что процедура выхода начнется уже в марте.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Марин Ле Пен протягивает руку Трампу и Путину (1)

Marine Le Pen
"Лидер "Национального фронта" в четверг представила свои предложения по вопросам обороны и дипломатии. После того, как ее выступление попыталась сорвать активистка движения Femen, кандидат на президентских выборах пообещала покончить с политикой защиты прав человека", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

В Британии проверят траты на кампании за и против "брексита" (2)

В Британии проверят траты на кампании за и против брексита
Власти Великобритании начали расследование финансирования рекламной кампании, которую вели сторонники и противники выхода страны из Евросоюза перед референдумом по этому вопросу.

ФБР отказалось опровергнуть сообщения о связях команды Трампа с Россией по просьбе Белого дома (15)

Donaldas Trumpas
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отклонило запрос Белого дома о публичном опровержении появившихся в СМИ в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года сообщений о якобы имевших место связях команды президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Полиция: брата Ким Чен Ына убили боевым отравляющим веществом VX (3)

Kim Jong Nam
Полиция Малайзии заявила, что смерть брата лидера КНДР наступила в результате отравления токсином, входящим в категорию боевых отравляющих веществ.

Украина: "похищенный" одесский депутат сыграл роль наживки (14)

Ukrainos kariai dalyvauja mokymuose Mariupolyje
Депутат фракции Верховной Рады Украины "Блок Петра Порошенко" (БПП) Алексей Гончаренко сообщил, что инцидент с его похищением в Одессе был спецоперацией, а сам он исполнял роль наживки, передает "Интерфакс-Украина".
Facebook друзья
Rambler's Top100