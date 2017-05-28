В Британии понизили уровень террористической угрозы

Этот уровень угрозы означает, что совершение террористического нападения очень вероятно, но не неотвратимо.
Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.
"Критический" уровень угрозы означал, что следующее нападение, возможно, уже нельзя предотвратить.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после заседания правительственного чрезвычайного комитета КОБРА утром в субботу заявила, что меры, принятые полицией за последние 24 часа, помогли снизить террористическую угрозу в стране.
Помогать полиции обеспечивать порядок в Британии в ближайшие выходные будут военнослужащие. В Британии усилены меры безопасности, полицейские присутствуют на всех развлекательных мероприятиях.
В пятницу глава контртеррористических операций Скотленд-Ярда Марк Роули призвал людей не отменять запланированные походы на концерты и прочий отдых.
Он сообщил, что следствию удалось арестовать большую часть предполагаемой террористической сети, к которой принадлежал Салман Абеди, взорвавший себя в концертном зале "Манчестер-арена".
Он сообщил, что полицейские делают все возможное для обеспечения безопасности британцев.
22 мая в концертном зале "Манчестер-арена" смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 22 человека и пострадали более 60. Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней.
По делу о манчестерском взрыве остаются под арестом восемь мужчин в возрасте от 18 до 38 лет.
Всего на территории Соединенного Королевства было арестовано 10 человек, однако двое - 16-летний подросток и 34-летняя женщина - были отпущены без предъявления обвинений.