В Британии понизили уровень террористической угрозы

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bbcrussian.com
воскресенье, 28 мая 2017 г. 15:30
Уровень террористической угрозы в Британии, который после взрыва в Манчестере был повышен до максимального "критического", понизили до "серьезного".
© Reuters/Scanpix

Этот уровень угрозы означает, что совершение террористического нападения очень вероятно, но не неотвратимо.

Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

"Критический" уровень угрозы означал, что следующее нападение, возможно, уже нельзя предотвратить.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после заседания правительственного чрезвычайного комитета КОБРА утром в субботу заявила, что меры, принятые полицией за последние 24 часа, помогли снизить террористическую угрозу в стране.

Помогать полиции обеспечивать порядок в Британии в ближайшие выходные будут военнослужащие. В Британии усилены меры безопасности, полицейские присутствуют на всех развлекательных мероприятиях.

В пятницу глава контртеррористических операций Скотленд-Ярда Марк Роули призвал людей не отменять запланированные походы на концерты и прочий отдых.

Он сообщил, что следствию удалось арестовать большую часть предполагаемой террористической сети, к которой принадлежал Салман Абеди, взорвавший себя в концертном зале "Манчестер-арена".

Он сообщил, что полицейские делают все возможное для обеспечения безопасности британцев.

22 мая в концертном зале "Манчестер-арена" смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 22 человека и пострадали более 60. Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней.

По делу о манчестерском взрыве остаются под арестом восемь мужчин в возрасте от 18 до 38 лет.

Всего на территории Соединенного Королевства было арестовано 10 человек, однако двое - 16-летний подросток и 34-летняя женщина - были отпущены без предъявления обвинений.

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