В Берлине простились с Гельмутом Колем

Deutsche Welle
вторник, 27 июня 2017 г. 12:45
В берлинском соборе Святой Ядвиги прошла церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. На ней присутствовали канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и депутаты бундестага.
Helmutas Kohlis
© AFP/Scanpix

"Коль был великим европейцем и немецким патриотом", - заявил по время панихиды глава парламентской фракции Христианско-демократического союза Фолькер Каудер.

"Коль видел Европу мирной и без границ. И это достижение надо оберегать. Мы преклоняемся перед заслугами Гельмута Коля", - добавил Каудер.

Дополнительную панихиду в Берлине было решено провести потому, что многие представители немецкого парламента захотели также проститься с Колем, заявили ранее в ХДС. На 1 июля запланирован европейский государственный акт прощания в здании европарламента в Страсбурге, подобная церемония пройдет впервые в истории Евросоюза. После этого Коль будет захоронен в Шпайере.

"Канцлер германского единства" Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он пробыл на посту канцлера 16 лет и 25 лет являлся председателем ХДС.

Deutsche Welle
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В Берлине простились с Гельмутом Колем

Helmutas Kohlis
В берлинском соборе Святой Ядвиги прошла церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. На ней присутствовали канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и депутаты бундестага.

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