В Берлине начинается процесс по делу "девочки Лизы"

Deutsche Welle
воскресенье, 18 июня 2017 г. 17:07
24-летнего берлинца обвиняют в сексуальном насилии в особо тяжкой форме. Секс произошел по обоюдному согласию, но жертве, девочке из семьи российских немцев, было всего 13 лет.
© DELFI / Tomas Vinickas

В суде берлинского района Тиргартен во вторник, 20 июня, начнется процесс против 24-летнего жителя немецкой столицы, которого обвиняют по статье "сексуальное насилие в отношении детей в особо тяжкой форме" (§176a) и изготовлении порнографических материалов. Жертвой мужчины стала 13-летняя Лиза, оказавшейся в центре международного скандала в январе-феврале 2016 года. Тогда российские СМИ распространили информацию об изнасиловании девочки, происходящей из семьи российских немцев, беженцами, что впоследствии не подтвердилось. Суд предполагает, что рассмотрит дело за один день.

Несмотря на то, что прокуратура считает, что секс произошел по обоюдному согласию, Лиза на тот момент не достигла "возраста сексуального согласия" . В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием в отношении детей и преследуются законом.

Насилие произошло в октябре

Помимо обвинения в сексуальном насилии, мужчина обвиняется в изготовлении порнографии, поскольку он снимал секс с девочкой на видео.

Сексуальные действия происходили в октябре и ноябре 2015 года, подчеркнула пресс-секретарь берлинского Земельного суда по уголовным делам Лиза Яни (Lisa Jani), и таким образом не связаны с эпизодом пропажи ребенка в январе 2016 года.

Международный скандал

В январе 2016 года главы внешнеполитических ведомств ФРГ и РФ обменялись заявлениями по поводу так называемого "дела девочки Лизы". Сначала Сергей Лавров упрекнул немецкие власти в попытке "политкорректно залакировать действительность". Затем Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), заявил, что российский министр вмешивается во "внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее". Ситуацию удалось загладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.

Deutsche Welle
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В Берлине начинается процесс по делу "девочки Лизы"

В Берлине начинается процесс по делу девочки Лизы
24-летнего берлинца обвиняют в сексуальном насилии в особо тяжкой форме. Секс произошел по обоюдному согласию, но жертве, девочке из семьи российских немцев, было всего 13 лет.

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