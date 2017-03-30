В Берлине ищут исполнителей роли "русских" в учениях армии США

"Разыскиваются статисты для ролевых игр в рамках курсов подготовки армии США. Статисты будут играть роль гражданского населения в охваченных кризисом регионах, помогая реалистично воссоздать условия конфликта для подготовки солдат к участию в миссиях за рубежом", - говорится в объявлении.

Ожидается, что статисты будут играть жителей, торговцев, фермеров и представителей местного самоуправления афганской деревни, где, по сценарию учений, проводится операция американских военных. Основная задача статистов - взаимодействовать с американцами.

В связи с этим кандидаты должны владеть английским и немецким. Однако предпочтение будет отдаваться людям, говорящим также по-русски, по-чешски или по-польски. При этом у кандидатов из-за рубежа должно быть действующее разрешение на проживание и работу в Германии.

В сообщении не уточняется, почему для имитации операции в афганской деревне ищут людей, которые могут сыграть именно русских и владеют либо русским, либо в какой-то мере схожими с ним языками.

Маневры пройдут на базе Хоэнфельс, где базируется 173-я воздушно-десантная бригада армии США. Эта база находится в Баварии между Нюрнбергом и Регенсбургом. Успешных кандидатов из Берлина отвезут туда на бесплатных автобусах.

Непосредственно во время учений получившие работу будут, как и положено мирному населению, жить в сельских домах, построенных специально для учений. Ночи статисты будут проводить в казармах, при этом на протяжении всего срока работы им будет запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Сообщается, что к обязанностям потребуется приступить с 26 апреля, а всего работа займет около двух недель, однако точная дата окончания маневров не сообщается - кандидатам должны ее объявить позже. В то же время отмечается, что статисты должны участвовать в учениях от начала и до конца.