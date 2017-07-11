В Белом доме поддержали новые санкции в адрес России

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Deutsche Welle
вторник, 11 июля 2017 г. 17:10
Представитель Белого дома поддержал новые санкции в отношении России и Ирана. При этом законопроект, рассматриваемый в Конгрессе США, подвергся критике из-за "ограничения полномочий президента".
© AFP/Scanpix

В Вашингтоне поддержали новый пакет санкций в отношении России и Ирана, хотя и раскритиковали законопроект, который в настоящее время рассматривается в Конгрессе. Как заявил во вторник, 11 июля, директор Белого дома по законодательным вопросам Марк Шорт, в проекте предоставляется больше власти собственно Конгрессу, но при этом ограничивает президента США в вопросе смягчения или отмены санкций против правительств в Москве и Тегеране. 15 июня законопроект был одобрен Сенатом США.

"Нашу обеспокоенность вызывает то, что законопроект, по нашему мнению, создает необычный прецедент делегирования полномочий по внешнеполитическим вопросам 585 членам Конгресса. При этом в нем отсутствуют исключения, касающиеся национальной безопасности - исключения, которые ранее всегда были частью санкционных законов", - заявил Шорт. Вместе с этим он подчеркнул, что сами новые санкции в Белом доме поддерживают.

Официальные представители министерства финансов и Госдепартамента США на минувшей неделе встречались с представителями Белого дома, ответственными за связи с парламентом, чтобы выразить свою обеспокоенность обзором законопроекта в Конгрессе. По мнению чиновников, положения обсуждаемого закона могут ущемить исполнительные полномочия президента.

Инициативу о введении новых санкций против России внес в Конгресс США 8 июля председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс. Он обвинил Россию в нарушении договора о контроле над вооружениями, что, по его словам, несет в себе угрозу стабильности во всем мире. Конгрессмен предложил внести в Закон о национальной безопасности на 2018 год поправку, которая касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, который, как считает Ройс, Россия нарушает.

Deutsche Welle
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