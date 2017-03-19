В Белом доме объяснили, почему Трамп не стал пожимать руку Меркель

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NEWSru.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 15:54
В Белом доме США впервые прокомментировали инцидент во время протокольной съемки Дональда Трампа и Ангелы Меркель в Белом доме, когда лидер США отказался пожать руку германскому канцлеру. Видео неловкого момента широко обсуждалось в соцсетях.
Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил журналу Der Spiegel, что Трамп мог не расслышать криков журналистов и предложения Меркель. Произошедшее - это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства, передает DW. "Я не думаю, что он (Трамп) расслышал вопрос", - предположил Спайсер.

Во время протокольной фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать руку. "Мистер президент, мы можем пожать руки?" - обратилась Меркель к Трампу. Тот никак не отреагировал. Выглядело это так, будто Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера, за что СМИ подвергли президента США жесткой критике.

Трамп в своем комментарии после встречи с Меркель назвал ее потрясающей, но при этом напомнил о долгах Германии за обеспечение обороны посредством НАТО - военного альянса, основной финансовый вклад в который вносят США.

Минобороны Германии отвергает обвинения США

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла в воскресенье обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Берлин должен Вашингтону и НАТО крупную сумму в обмен на предоставленную военную защиту.

"У нас нет долгов перед НАТО", - говорится в заявлении главы германского Минобороны, которое цитирует "Интерфакс".

Фон дер Ляйен напомнила, что расходы Германии на оборону "также включают миротворческие миссии ООН, миссии в Европе и вклад в нашу борьбу с терроризмом".

В ходе переговоров с Трампом Меркель заявила, что Берлин настроен на выполнение своих обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году. В настоящее время взносы Германии в НАТО составляют чуть более 1% ВВП страны.

NEWSru.com
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