В Белом доме объяснили отсутствие санкций в отношении Путина

В Белом доме объяснили, почему на фоне обвинений в адрес России в совершении хакерских атак на США в период предвыборной кампании не были введены санкции лично в отношении президента РФ Владимира Путина. Также в администрации действующего американского лидера Барака Обамы подтвердили, что по-прежнему считают Россию причастной к кибератакам.

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил во время брифинга, что санкции против глав государств — "чрезвычайная мера", которая может быть использована только "в определенных обстоятельствах", сообщает ТАСС. Так пресс-секретарь действующего президента США ответил на вопрос, почему против Путина не были введены американские санкции за хакерские атаки, которые Вашингтон приписывает Москве.

Вместе с тем Эрнест сообщил, что в администрации Обамы по-прежнему убеждены в том, что за кибератаками на США стоит Россия. "Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские", — цитирует РИА "Новости" представителя Белого дома.

На вопрос, когда будет опубликован полный отчет американской разведки о хакерских атаках, Эрнест ответил, что не может назвать точных сроков. В то же время, по его словам, это произойдет "до 20 января", то есть до окончания срока полномочий администрации Обамы.

Кроме того, Эрнест заявил, что не видел интервью основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в котором также затронута тема кибератак на США. Эксклюзивное интервью Ассанжа 3 января опубликовал телеканал Fox News.

В нем основатель WikiLeaks в очередной раз опроверг причастность России к публикации электронной переписки Национального комитета Демократической партии (НКДП) США и членов предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. "Мы можем сказать, мы неоднократно заявляли на протяжении последних месяцев, что наш источник — не правительство России и не (какое-либо) государство", — подчеркнул Ассанж.

Также он обратил внимание, что в последних заявлениях представителей ФБР и Белого дома уже не содержится упоминаний о WikiLeaks. "Это очень странно", — заметил Ассанж.

На минувшей неделе США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании, по итогам которой американским президентом стал Дональд Трамп. Кампанию активности, которую осуществили российские военные и гражданские разведслужбы, подготовившие доклад ФБР и Министерство нацбезопасности США назвали Grizzly Steppe. В докладе речь идет о двух атаках в рамках этой активности, когда хакерам удалось получить доступ к архивам электронной переписки некоторых ключевых сотрудников одной из политических партий США — по всей видимости, подразумевается Демократическая партия.

На протяжении президентской кампании в США сайт WikiLeaks публиковал десятки пакетов данных, включавших переписку членов штаба Хиллари Клинтон, проигравшего кандидата от Демократической партии США.

В конце 2016 года в связи с хакерскими атаками США ввели санкции в отношении России. В черный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы — Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Также санкциям подверглись Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не сообщались, но были указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках. Кроме того, под санкции попали ФСБ, ГРУ и еще три российские организации.