В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа

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NEWSru.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 10:32
Белый дом будет расследовать обстоятельства утечек подробностей некоторых телефонных разговоров президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox News.
© AP/Scanpix nuotr.

Поводом для такого заявления стали появившиеся на этой неделе публикации в СМИ с неприглядными подробностями переговоров Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. "Президент относится к этим утечкам очень серьезно. Это очень тревожный факт", - подчеркнул Спайсер.

2 февраля агентство AP со ссылкой на попавший в его распоряжение фрагмент расшифровки разговора Трампа с Ньето сообщило, что президент США пригрозил своему мексиканскому коллеге, что может направить американских военных, чтобы "остановить плохих парней". Он также заявил, что Мексика "недостаточно старается" в борьбе с ними.

О реакции Ньето на подобное заявление AP известно не было, однако МИД Мексики вскоре заявил, что описание беседы двух лидеров "основано на абсолютной лжи", а тон беседы на самом деле был "конструктивным, президенты договорились продолжить работу".

На следующий день газета The Washington Post опубликовала подробности телефонного разговора республиканца с Тернбуллом. По данным издания, Трамп назвал "глупым" соглашение о размещении в США беженцев из австралийских центров для нелегальных мигрантов, заявив, что Австралия пришлет в Штаты "следующих бостонских террористов", а разговор в целом был "враждебным и напряженным" и Трамп в какой-то момент его резко прервал.

Спайсер на это заявил, что в ходе "теплой" беседы Трамп подтвердил готовность выполнить условия сделки, но подчеркнул, что сам бы подобное соглашение никогда не заключил. Премьер Австралии охарактеризовал разговор как "сердечный", "прямой" и "откровенный".

Официальные лица и Австралии, и США тогда выступили с заявлениями, что источником "утечки" информации о беседе были чиновники другой страны.

NEWSru.com
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