В Белом доме изучают контакты советника Трампа с Россией

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bbcrussian.com
понедельник, 13 февраля 2017 г. 11:59
Высокопоставленные чиновники Белого дома изучают контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией, сообщает Рейтер.
© AFP/Scanpix

Ранее появились сообщения, что генерал-лейтенант в отставке Флинн обсуждал возможную отмену санкций в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком - за несколько недель до вступления Дональда Трампа в должность президента.

В то же время старший советник Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер на выходных не воспользовался ни одной из нескольких возможностей выступить в защиту Флинна, что ставит под сомнение прочность позиций отставного генерала в администрации американского президента.

Известно, что Майкл Флинн говорил по телефону с Сергеем Кисляком в декабре.

Позже и Флинн, и нынешний вице-президент Майк Пенс отрицали, что в ходе этого разговора были затронуты санкции, введенные Вашингтоном против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, и позже - после скандала с хакерскими атаками на американские политические институты.

Однако девять бывших и нынешних членов американской администрации рассказали газете Washington Post, что в ходе разговора Флинна с Кисляком поднимался вопрос санкций.

После этого представитель Флинна сообщил, что тот "не может сказать наверняка", обсуждал ли он санкции.

Американское законодательство запрещает частным лицам вмешиваться в вопросы международной политики страны.

Стивена Миллера несколько раз спрашивали о Флинне журналисты, однако он сказал, что не может комментировать "этот деликатный вопрос". Президент Трамп пока также ничего не сказал по этому поводу.

Майкл Флинн был верным сторонником Трампа в ходе предвыборной кампании, однако многие чиновники, отвечающие за вопросы национальной безопасности, относятся к нему скептически из-за его связей с Россией. Бывший генерал не раз высказывался в пользу налаживания отношений с Москвой.

Как сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на двух представителей президентской администрации, Трамп обеспокоен сложившейся ситуацией, однако пока не решил, попросит ли Флинна подать в отставку.

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