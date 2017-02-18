В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд

NEWSru.com
суббота, 18 февраля 2017 г. 16:55
В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Как передает Reuters, минимум один человек погиб, около 20 получили ранения.
Belgijoje nuo bėgių nulėkė traukinys
© AFP / Scanpix

Поезд направлялся из фламандского города Левен в Де Панне и сошел с рельсов при выезде с вокзала Левена. По данным радиостанции RTL, поезд перевернулся на бок.

О причинах происшествия на момент написания заметки данных нет.

Официальный представитель Национального общества железных дорог Бельгии Тьерри Ней сообщил бельгийским СМИ о двух десятках раненных в этой аварии, передает ТАСС.

Движение поездов близ Левена приостановлено, на месте ЧП работают правоохранители и медики.

Belgijoje nuo bėgių nulėkė traukinys
Belgijoje nuo bėgių nulėkė traukinys
© AFP / Scanpix


NEWSru.com
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В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд

Belgijoje nuo bėgių nulėkė traukinys
В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Как передает Reuters, минимум один человек погиб, около 20 получили ранения.
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