В Баварии автобус столкнулся с грузовиком: погибли 18 пассажиров

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане в Баварии, после чего загорелся и полностью выгорел. В результате ДТП погибли 18 пассажиров автобуса, сообщает полиция Германии.

Инцидент в Баварии случился утром 3 июля. По предварительным данным, рейсовый автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя, уточняет Deutsche Welle.

В результате происшествия погибли 18 туристов, еще 30 пассажиров автобуса пострадали. Некоторые люди получили тяжелые травмы и доставлены в больницы.

После тяжелого ДТП автобан номер 9 в Баварии был полностью перекрыт. В операции по устранению последствий аварии были задействованы пожарные, машины скорой помощи и спасательные вертолеты.