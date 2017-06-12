В Барселоне спрошла массовая акция за референдум о независимости Каталонии

В Барселоне десятки тысяч человек потребовали провести референдум о независимости Каталонии. По данным главы региона Карлеса Пучдемона, в прошедшей в воскресенье, 11 июня, массовой акции участвовали 47 тысяч человек. Мэрия Барселоны сообщила о 30 тысячах участников.

Перед демонстрантами выступил, в частности, бывший тренер мюнхенской "Баварии" Пеп Гвардиола. В своей речи, произнесенном на каталанском, испанском и английском языках, знаменитый футболист заявил о том, что "нет другого пути". По его словам, референдум состоится, даже если Мадрид этого не хочет.

В пятницу, 9 июня, Пучдемон сообщил о проведении референдума о независимости Каталонии 1 октября. Жителям региона предстоит ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?". Правительство Мариано Рахоя выступает против проведения референдума. Мадрид еще не сообщил, как он намерен предотвратить это голосование.