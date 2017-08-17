В Барселоне грузовик врезался в толпу туристов: 13 погибших

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NEWSru.com
четверг, 17 августа 2017 г. 18:37
На популярной у туристов пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны грузовик врезался в толпу людей.
Incidentas Barselonoje
© AFP / Scanpix

По сообщению каталонской полиции, инцидент произошел днем, в 17:00, в результате получили травмы не менее двадцати человек, не менее трех погибли. Испанское SER Radio, цитируя источники в полиции, говорит о 13 погибших. Кроме того, сообщается о стрельбе на барселонском рынке Бокерия и вооруженном нападении на ресторан.

El National передает, что автомобиль врезался в пешеходную часть дороги, вызвав панику. Силовики эвакуировали людей с места происшествия рядом с площадью Каталонии, были закрыты ближайшие станции метро и железнодорожная станция, а также магазины в этом районе.

В соцсетях появилось ряд видеозаписей с места инцидента.

В Twitter полиции происшествие именуется "массивным наездом" фургона на людей. Несмотря на то, что полиция попросила не фотографировать и не размещать ничего в интернете, в соцсетях появилось ряд видеозаписей с места инцидента.

Полиция подтвердила, что инцидент был терактом, но исполнитель пока неизвестен. Газета El Pais пишет, что фургон свернул на пешеходную улицу, когда люди переходили дорогу на светофоре.

По свидетельствам очевидцев, на которые ссылается агентство EFE, водитель вышел из фургона и скрылся. По сообщению каталонского телеканала TV3, он скрылся в турецком ресторане под названием Bar Luna de Istanbul на улице Паралело, но официальные источники эти данные не подтвердили. В Twitter El Periodico сообщается, что преступников может быть двое.

По сообщению газеты The Guardian, сайт которой ведет обновление новостей о теракте в режиме реального времени, после инцидента 80 человек укрылись в церкви, рядом с местом происшествия. По словам очевидцев, двери церкви заблокировали, потому что в районе распространяются слухи о двух вооруженных людях в местном баре.

Испанская полиция обратилась через Twitter к пользователям соцсетей с просьбой прекратить распространять изображения с места происшествия и с уважением отнестись к пострадавшим и их семьям.

После инцидента, как сообщает TV3, в один из ресторанов города ворвались двое вооруженных людей. По некоторым данным, посетители взяты в заложники.

Правоохранители посоветовали оказавшимся поблизости людям оставаться на своих местах до дальнейших распоряжений. В Twitter барселонской полиции содержится просьба не перегружать телефонные линии и информировать родственников посредством соцсетей.

El Periodico сообщает о стрельбе на продуктовом рынке Бокерия, не приводя подробностей. Рынок Бокерия - это тоже одна из достопримечательностей города.

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В Барселоне грузовик врезался в толпу туристов: 13 погибших (23)

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