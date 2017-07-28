В Барселоне более 50 человек пострадали при аварии электрички

bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 11:58
В Барселоне на станции Французского вокзала электричка столкнулась с платформой, в результате чего несколько десятков человек получили травмы, сообщает El Mundo.
Traukinio avarija Barselonoje
© Vida Press

Поезд шел со станции Сан-Висенс-де-Кальдерс в провинции Таррагона, Каталония.

По данным издания, электричка не смогла затормозить при подходе к станции и врезалась в платформу. Поезд значительно поврежден: на фотографиях в соцсетях видно, что у него смята передняя часть.

Столкновение произошло около 7:05 по местному времени.
После крушения 19 человек госпитализированы, пятеро из них - в тяжелом состоянии, включая машиниста. Многим пострадавшим помощь была оказана на месте.

На месте работают сотрудники скорой помощи и спасатели.

Пока неясно, почему произошло столкновение, железнодорожная компания Renfe заявила, что ведет расследование.

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