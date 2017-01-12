В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту

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Leta
четверг, 12 января 2017 г. 14:46
Поднявшийся в среду вечером штормовой ветер удержится и в четверг, в Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту, сообщают синоптики.

В северной части Балтийского моря ветер южный и юго-западный, 13-18, порывами до 23-25 м/сек, во второй половине дня уляжется. Ночью ветер юго-западный, 8-13, порывами до 17 м/сек. Высота волны днем 2-4, ночью 1,5-2,5 метра. По многим регионам мокрый снег и дождь, утром также снег. Видимость умеренная, при осадках ограниченная.

Ночью ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами до 15 м/сек. Высота волны днем 1,5-3,5 метра, ночью 1-2 метра. По многим регионам снег, позже также мокрый снег и дождь. Видимость умеренная, при осадках ограниченная.

Leta
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