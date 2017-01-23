В Астане начались переговоры о мирном урегулировании в Сирии

bbcrussian.com
понедельник, 23 января 2017 г. 10:49
Делегации официальных властей Сирии и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров.
© AFP

Встреча, на которой будут обсуждаться перспективы мирного урегулирования, началась в понедельник в Астане.

По данным информагентств, участники мероприятия встретились за круглым столом. Представители официальных властей Сирии сидят между делегациями Ирана и ООН, а делегация оппозиции - между США и Турцией. Рядом с Турцией расположилась и российская делегация.

Открытым для прессы было только самое начало переговоров, содержавшее обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам встречи и выступление министра внутренних дел Казахстана.

Как ожидается, первыми на переговорах выступят представители Дамаска, затем слово получат представители сирийской оппозиции, после чего прозвучат заявления России и Турции, Ирана, США и ООН.

Переговоры проводятся по инициативе России, Турции и Ирана. Астану выбрали в качестве места их проведения в качестве нейтральной площадки. Ожидалось, что переговоры продлятся один день, однако теперь не исключено, что они затянутся.

Кроме того, ожидается, что, несмотря на присутствие делегаций Сирии и вооруженной оппозиции за одним столом, прямых переговоров между ними все же не будет - они будут проходить через посредников.

Главным разногласием между оппозицией и Дамаском была судьба президента Сирии Башара Асада. Повстанцы настаивают на его отставке, в то время как сам Асад утверждает, что для этого придется менять конституцию страны, а это делается только через референдум.

Несмотря на эти разногласия, оппозиция все же согласилась принять участие в переговорах. Повстанцы заявили, что будут добиваться расширения режима прекращения огня, а также сосредоточатся на гуманитарных вопросах, а не на политических дискуссиях.

Именно из-за жесткой позиции повстанцев в отношении Асада все предыдущие попытки провести мирные переговоры оказывались безуспешными. До сих пор их точку зрения разделяла и поддерживала Турция.

Однако теперь Турция, ставшая одним из организаторов встречи, уже существенно смягчила свою позицию по отношению к Асаду. Если ранее она однозначно выступала за его отставку, то теперь Анкара допускает, что войну в Сирии можно остановить и без этого.

В конце декабря власти Турции, России и Ирана добились заключения соглашения о прекращении огня между правительственной армией и сирийскими повстанцами, а еще раньше Россия и Турция смогли организовать эвакуацию повстанцев из осажденного Алеппо.

США также традиционно выступают за отставку Асада. Россия же проводит в Сирии военную операцию по приглашению действующих властей и утверждает, что борется в стране с джихадистами.

На Западе многие считали, что под эти предлогом Россия фактически помогает режиму Асада в гражданской войне. Однако Москва это отрицает и продолжает настаивать, что борется в Сирии с запрещенными в России группировками.

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