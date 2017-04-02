В Армении выбирают парламент с новыми полномочиями

В Армении 2 апреля пройдут выборы в Национальное собрание. Аналитики прогнозируют победу партии власти и сохранение статус-кво во внутренней и внешней политике страны. Детали - у DW.

Нынешние выборы в Национальное собрание Армении - первые после внесения на референдуме в 2015 году изменений в конституцию, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления. Соответственно резко выросло значение законодательной власти. Опрошенные DW эксперты полагают, что после голосования в воскресенье, 2 апреля, большинство в армянском парламенте получат партия власти и ее союзники. Что в итоге не приведет к сколь-либо серьезным изменениям во внутри- и внешнеполитическом курсе Еревана.

Старые новые лица

Точное количество мест в новом парламенте конституцией не определено, есть лишь минимально допустимое число депутатов - 101 (на 30 меньше, чем прежде). На эти места, как сообщил Центризбирком, претендует 1531 кандидат. Наибольшие шансы победить - у правящей Республиканской партии (РПА), избирательный список которой возглавил министр обороны Виген Саргсян.

По данным ереванского офиса Gallup International, за РПА готовы проголосовать 29,4% избирателей. С минимальным отрывом за ней расположился блок "Царукян" (28,2%), названный по фамилии одного из богатейших людей Армении Гагика Царукяна. Эксперты указывают, что роль блока - многие называют его второй партией власти - обеспечить стабильное большинство в парламенте. Между тем сами царукяновцы заверяют, что готовы к коалициям с любой политической силой в парламенте, но не с РПА.

На третьем месте (6,1%), согласно опросу Gallup International, находится оппозиционный блок "Елк". Остальные участники избирательной кампании серьезно отстают, при том, что для прохождения в парламент партии должны набрать не менее 5% голосов, а блоки - 7%.

"Сюрпризов ждать не стоит"

Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян почти не сомневается в том, как будет выглядеть расстановка сил в новом парламенте. По его словам, правящая партия, мобилизовав свой административный и финансовый ресурс, сохранит большинство, а вторым станет блок "Царукян". Всего же в новом парламенте, прогнозирует Меграбян, будут представлены 5-6 политических сил, включая "Елк" и также оппозиционных "Свободных демократов".

"Политический ландшафт не изменится, несмотря на ребрендинг старых партий, а также обновление имиджа РПА путем включения в ее список новых лиц, прямо не связанных с ранее проводимой политикой", - объяснил Рубен Меграбян в интервью DW. У партии власти, подчеркнул эксперт, имеются все рычаги давления, армянская экономика остается монополизированной, а крупный бизнес тесно связан с властями. В случае победы республиканцев нынешний кабинет министров во главе с премьером Кареном Карапетяном останется работать до апреля 2018 года, пока не истечет срок полномочий президента Сержа Саргсяна.

Значительных сдвигов в политической системе Армении Меграбян не ожидает, как и каких-либо серьезных изменений во внешней политике Еревана, поскольку победят действующая власть и близкие к ней политические силы. "Елк" и «Свободные демократы» выступают за пересмотр отношений с Россией и участия Армении в ЕАЭС и ОДКБ. Причем если "Елк" высказывается за постепенный процесс, то "Свободные демократы" предлагают выйти из ЕАЭС немедленно.

Не ждем перемен

Политолог Армен Ханбабян тоже считает, что большинство голосов в Национальном собрании получит РПА, которая сохранит доминирующее положение. Значительного успеха, по словам политолога, может добиться и блок "Царукян".

"Конечно, возможна и форс-мажорная ситуация, но по новому Избирательному кодексу, если в парламенте нет так называемого стабильного большинства, объявляется второй тур голосования", - поясняет DW Ханбабян. Именно чтобы в любом случае обеспечить себе стабильное большинство, власти и пошли на конституционную реформу, уверен политолог. По его выражению, реформа была затеяна в первую очередь для воспроизводства власти, а также для того, чтобы переложить на парламент ответственность, которая сегодня в основном лежит на президенте.

О серьезных экономических реформах после выборов говорить пока преждевременно, полагает Ханбабян. Армения, по его словам, фактически находится в состоянии войны, ее блокада Турцией и Азербайджаном продолжается. Эксперт оговаривается: "Могут быть только какие-то точечные улучшения". Что касается внешней политики, то она весь период независимости Армении была комплементарной: "Ереван, конечно, поддерживает тесные связи с Россией, но стремится и к хорошим отношениям с ЕС, НАТО и США".

Премьера и президента выберет парламент

По истечении срока полномочий президента Саргсяна в 2018 году реальная власть в стране, как и предусмотрено поправками в конституцию, перейдет к Национальному собранию. Парламентское большинство будет формировать правительство, и именно парламент будет выбирать и премьер-министра, и президента.

Полномочия последнего существенно урезаны и носят представительский характер. Между тем компетенции премьера значительно шире. Например, по новой конституции правительству будут подчиняться и вооруженные силы страны, а сам премьер в случае войны берет на себя обязанности главнокомандующeго.

Новый парламент, констатирует Армен Ханбабян, становится ответственным за переход страны к новой форме правления. Насколько гладко это пройдет, покажет время. Если партия власти добьется большинства в Национальном собрании, изменения будут имплементированы без проблем, подвел итог политолог.