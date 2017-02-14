В Антарктиде быстрыми темпами растет гигантская трещина

 (5)
Lenta.ru
вторник, 14 февраля 2017 г. 17:30
Формирование трещины на шельфовом леднике Ларсен C в Антарктиде показали на видео. Ролик создан на основе спутниковых снимков, сделанных с января 2014 года. Видео доступно на сайте The New York Times.
© AP / Scanpix

За последние два месяца длина трещины выросла на 27,4 километра, и теперь составляет 160 километров в длину и 280 метров в ширину.

По оценкам ученых, ее рост завершится через несколько месяцев и приведет к откалыванию огромной массы льда от шельфового ледника Ларсен C, расположенного на юго-западе Антарктики.

Площадь ее поверхности оценивается в пять тысяч квадратных километров (около половины Ямайки), а толщина сопоставима с высотой небоскреба (примерно сто этажей).

Обрушение фрагмента шельфового ледника Ларсен С приведет к незначительному повышению уровня моря, однако, по оценкам ученых, спровоцирует ускорение деградации ледяного покрова Антарктиды.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

25 лет отношений Украины с Россией: как исчезла дружба (15)

Viktoras Janukovyčius, Leonidas Kravčiukas, Leonidas Kučma, Viktoras Juščenka
14 февраля исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Украиной и Россией, которые из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе находятся на грани разрыва.

Испания пришлет в Латвию танки Leopard и бронемашины Pizarro (3)

Испания пришлет в Латвию танки Leopard и бронемашины Pizarro
Вооруженные силы Испании объявили о переброске шести своих новых танков Leopard 2E и гусеничных бронетранспортеров Pizarro в Латвию.

В Антарктиде быстрыми темпами растет гигантская трещина (5)

В Антарктиде быстрыми темпами растет гигантская трещина
Формирование трещины на шельфовом леднике Ларсен C в Антарктиде показали на видео. Ролик создан на основе спутниковых снимков, сделанных с января 2014 года. Видео доступно на сайте The New York Times.

В Малайзии убит брат Ким Чен Ына (1)

Kim Jong Namas (KIm Čen Namas)
Местная полиция подтвердила факт убийства единокровного брата лидера КНДР. Предположительно, его отравили в аэропорту Куала-Лумпура две женщины-агента Северной Кореи.

Лидер немецких "зеленых" видит в Путине угрозу для западных ценностей (14)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин со всей очевидностью угрожает Западу и западным ценностям, уверен сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Джем Оздемир.
Facebook друзья
Rambler's Top100