В Антарктиде быстрыми темпами растет гигантская трещина

За последние два месяца длина трещины выросла на 27,4 километра, и теперь составляет 160 километров в длину и 280 метров в ширину.

По оценкам ученых, ее рост завершится через несколько месяцев и приведет к откалыванию огромной массы льда от шельфового ледника Ларсен C, расположенного на юго-западе Антарктики.

Площадь ее поверхности оценивается в пять тысяч квадратных километров (около половины Ямайки), а толщина сопоставима с высотой небоскреба (примерно сто этажей).

Обрушение фрагмента шельфового ледника Ларсен С приведет к незначительному повышению уровня моря, однако, по оценкам ученых, спровоцирует ускорение деградации ледяного покрова Антарктиды.