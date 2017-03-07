В Анталии встретились начальники Генштабов США, России и Турции

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Deutsche Welle
вторник, 7 марта 2017 г. 12:46
Джозеф Данфорд, Валерий Герасимов и Хулуси Акар обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
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В турецком городе Анталия во вторник, 7 марта, состоялась встреча главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и начальника Генерального штаба ВС Турции Хулуси Акара.

В ходе встречи обсуждались общие вопросы, связанные с безопасностью в ближневосточном регионе, пишет агентство Anadolu. Другие детали переговоров не раскрываются. Накануне встречи в Минобороны РФ отметили, что на повестке стоят "вопросы безопасности в Сирии и Ираке".

В середине февраля в Баку прошла первая после аннексии Крыма личная встреча глав Генштабов России и США. Американская сторона тогда отметила, что это нельзя рассматривать как начало попыток "вернуть отношения на докрымский уровень".


Deutsche Welle
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