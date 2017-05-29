В Анталье перевернулся микроавтобус с россиянами

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, пострадали три человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на турецкое агентство DHA. В Ростуризме заявили, что проверяют информацию о пострадавших гражданах РФ.

По данным местных СМИ, микроавтобус съехал с трассы в провинции Анталья и перевернулся по пути из Каппадокии в Аланью. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за ливня.

В микроавтобусе были девять россиян, из них один ребенок. Пострадали три женщины, их отправили в больницу.

Турецкая полиция подтвердила, что в результате аварии пострадали трое россиян. "Погибших и тяжело раненых нет, состояние пострадавших не представляет угрозы", - сказал РИА представитель дорожной полиции района Аксеки провинции Анталья.

В российском генконсульстве сообщили, что все пострадавшие уже выписаны из больницы. При этом там отметили, что гражданство пострадавших уточняется. А в Ростуризме заявили, что в ситуационно-кризисном центре МИД России нет информации о том, что в ДТП пострадали россияне - там лишь проверяют данные.