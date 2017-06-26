В Англии нашли уже 60 многоэтажек с огнеопасной облицовкой

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bbcrussian.com
понедельник, 26 июня 2017 г. 12:42
Облицовка 60 многоэтажных жилых домов в 25 районах Англии не прошла пожарную инспекцию на возгораемость, заявило правительство Великобритании.
Gaisras Londono dangoraižyje
© AP / Scanpix

Инспекция стала проводиться в 600 подобных зданиях по всей стране, после того как в Лондоне сгорело высотное многоквартирное здание Гренфелл-тауэр, в результате чего погибли по меньшей мере 79 человек.
Министерство по делам местного самоуправления сообщило, что во всех домах, обследованных на данный момент, облицовочные панели оказались горючими.

Сообщается, что дома с огнеопасными панелями обнаружены в лондонских районах Барнет, Брент, Излингтон, Кэмден, Ламбет, Уондсуорт и Хаунслоу, а также в других городах Англии - Донкастере, Манчестере, Норидже, Плимуте, Портсмуте, Стоктон-он-Тизе и Сандерленде.

Как сообщил муниципальный совет Кэмдена, около 200 жителей четырех из пяти корпусов микрорайона Чалкотс до сих пор отказываются покинуть свои квартиры, и им было сказано сделать это в обязательном порядке, чтобы позволить провести работы по пожарной безопасности.

В пятницу власти срочно эвакуировали жителей 650 квартир в этих башнях, поскольку там использовалась такая же облицовка, что и в Гренфелл-тауэр.

Как сообщила глава совета Кэмдена Джорджиа Гулд, в отношении остающихся в корпусах жильцов можно пойти "различными юридическими путями, однако мы очень не хотели бы этого делать".

Ремонт в микрорайоне Чалкотс проводился в период с 2006 по 2009 годы той же самой фирмой Rydon, которая ремонтировала Гренфелл-тауэр в 2015-2016 годах.

Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр стало возгорание холодильника в одной из квартир.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона вспыхнул 14 июня.
По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.


Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.

Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

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