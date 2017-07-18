В Амстердаме открыли мемориал жертвам катастрофы MH17

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Deutsche Welle
вторник, 18 июля 2017 г. 09:16
Спустя три года после того как лайнер компании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом, в столице Нидерландов был открыт мемориальный комплекс жертвам трагедии.
Мемориал жертвам катастрофы MH17
© AFP / Scanpix

На церемонии, состоявшейся в понедельник, 17 июля, присутствовали король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима, члены правительства и более 2000 родственников пассажиров и членов экипажа уничтоженного самолета.

Комплекс, расположенный неподалеку от аэропорта Амстердама, откуда в последний раз самолет поднялся в небо, представляет собой четырехметровую металлическую стену и расположенный перед ней стальной глаз, на котором выгравированы имена всех погибших. Ранее родственники жертв катастрофы высадили вокруг комплекса 298 деревьев, каждому из которых присвоено имя одного из погибших.

Deutsche Welle
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