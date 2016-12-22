Последний раз снег выпал в городе Айн-Сефра в 1979 году, когда на него обрушился получасовой снежный шторм.

"Все были ошеломлены увидеть снег, выпадающий в пустыне, — это очень редкое явление", — написал Бушетата.

По словам фотографа, он продержался около суток.

В африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет выпал снег

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