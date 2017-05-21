В Афганистане убита гражданка Германии

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Deutsche Welle
воскресенье, 21 мая 2017 г. 17:12
Неизвестные вооруженные люди похитили также гражданку Финляндии и убили охранника отеля.
Po išpuolio prie NATO būstinės Kabule
© AFP / Scanpix

Вооруженные люди убили гражданку Германии в столице Афганистана - Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского министерства внутренних дел Наджиб Даниш в воскресенье, 21 мая. По его словам, неизвестные похитили также гражданку Финляндии. Инцидент произошел перед отелем, где размещалась шведская неправительственная гуманитарная организация Operation Mercy. В ходе нападения убит также охранник отеля. МИД ФРГ подтвердил факт гибели немецкой гражданки.

В связи с ухудшением ситуации многие международные организации сокращают число сотрудников в Афганистане и принимают дополнительные меры безопасности. Так, немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) в мае закрыло свое бюро в центре Кабула, переведя сотрудников в находящийся под усиленной охраной лагерь на окраине афганской столицы.

Генеральное консульство Германии в Мазари-Шарифе зимой после атаки талибов было переведено на немецкую военную базу.

Deutsche Welle
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