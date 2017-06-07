В аэропорту Шанхая изьяли чемоданы, сделанные из кокаина

bbcrussian.com
среда, 7 июня 2017 г. 13:24
Таможенная служба КНР задержала в международном аэропорту Шанхая жительницу одной из стран юго-восточной Азии, которая пыталась ввезти в страну два чемодана, сделанные из кокаина.
Kinijos policija
© AFP/Scanpix

Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителей аэропорта, женщина, имя которой было в списке подозреваемых в причастности к наркоторговле, прилетела из Южной Америки.

Во время проверки таможенники заметили, что чемоданы при прохождении через рентгеновский аппарат выглядели более темными. Подозрения усилились, когда чемоданы опустошили и взвесили: даже будучи пустыми, они весили более 10 килограммов.

В результате экспертизы выяснилось, что чемоданы были сделаны по особой технологии - суспензия на основе кокаина смешивается с отвердителем и под давлением заливается в специальную форму.

Кокаин, замаскированный под чемоданы, был обнаружен в аэропорту Шанхая еще в феврале, но официально об этом было сообщено лишь сейчас. Как заявляет китайская таможенная служба, этот случай не имеет прецедентов.

Согласно китайскому законодательству, контрабанда более 50 граммов кокаина может караться смертной казнью.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Западные СМИ: Британия все больше узнает о лондонских террористах

Londonas po teroristinio išpuolio
В MI-5 проигнорировали предупреждение Италии, что Юсеф Загба "хотел быть террористом", и недооценили другого организатора теракта: Хурам Батт, участник телепрограммы "Сосед-джихадист", был близок к "проповеднику ненависти" Анджему Чудари.

В аэропорту Шанхая изьяли чемоданы, сделанные из кокаина

Kinijos policija
Таможенная служба КНР задержала в международном аэропорту Шанхая жительницу одной из стран юго-восточной Азии, которая пыталась ввезти в страну два чемодана, сделанные из кокаина.

СМИ: Трамп пытался влиять на расследование вмешательства РФ в выборы в США (6)

Donaldas Trumpas
Американский президент пытался добиться прекращения расследования в отношении Майкла Флинна по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Госдеп США не откажется от своих ценностей ради отношений с Кремлем (9)

USA flag
США продолжат отстаивать свои ценности в тех областях, где взгляды Вашингтона и Москвы расходятся, несмотря на поручение наладить взаимодействие с Россией, отданное американским президентом Дональдом Трампом госсекретарю Рексу Тиллерсону.

Мэй: законы о правах человека можно менять для борьбы с терроризмом (4)

Theresa May
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изменит законы о защите прав человека, если они "встанут на пути" борьбы с терроризмом.
Facebook друзья
Rambler's Top100