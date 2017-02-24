В аэропорту "Рига" - скандал с хиджабом посла ОАЭ

Смилдзиня пояснила, что посла исламской страны попросили лишь снять пальто, чтобы работники контроля могли провести проверку. Все действия производились согласно требованиям Евросоюза и аэропорта "Рига". Проверку с помощью рук проводила женщина. Также недостоверной оказалась информация от арабского государства о том, что посол якобы требовала предоставить ей отдельное помещение, где она могла бы снять деталь гардероба.

Представители Погранохраны Латвии также заявили, что не связаны с обвинениями, выдвинутыми в дипломатической ноте Объединенными Арабскими Эмиратами. Также пограничники отметили, что еще ни разу не сталкивались с отказом исповедующих ислам женщин открыть лицо при прохождении паспортного контроля, сообщает LETA.

В свою очередь пресс-секретарь латвийского МИДа Раймонд Янсонс указал, что проверке безопасности в аэропорту подвергаются все путешественники, независимо от их документов, но недопустимо, чтобы в аэропорту не было возможности проводить проверку в отдельном помещении. МИД проинформировал об этом Министерство сообщения и ждет решения вопроса.

Как писала газета Neatkarīgā rīta avīze, в Риге при прохождении контроля от посла ОАЭ якобы потребовали снять покрывающее голову одеяние — хиджаб. Арабский дипломат потребовала предоставить ей скрытое от чужих глаз помещение, причем сделать она это была готова только в присутствии женщины. Однако, сообщило издание, такой возможности в аэропорту ей не предоставили.

В аэропорту по этому поводу пояснили, что Служба безопасности аэропорта "Рига" обеспечивает контроль согласно требованиям авиационной безопасности Евросоюза, и никакие интерпретации правил не допускаются. Аналогичное заявление представители аэропорта сделали и посольству ОАЭ. Между тем, арабская страна отметила, что сотрудники Службы безопасности, "очевидно, не понимают всю хрупкость дипломатии".