В аэропорту "Рига" самолет сошел со взлетно-посадочной полосы

ru.DELFI.lt
пятница, 17 февраля 2017 г. 15:02
В пятницу в аэропорту "Рига" выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы, сообщили представители аэропорта. Пострадавших нет.
© DELFI.lv

Самолет помещен на стоянку. Взлетно-посадочная полоса закрыта, проводится ее техническое обследование. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

В самолете находятся хоккеисты тольяттинской "Лады", подтвердил игрок команды Эдгар Масальский. Хоккеисты после вчерашнего матча с рижским "Динамо" направляются на следующую игру в Уфу. Видео с места события разместил в Instagram защитник "Лады" Глеб Корягин.

Great time in Riga🚀🚨✈️🛫

A post shared by Glebа (@_gleba_) on Feb 17, 2017 at 2:38am PST

По данным портала flightradar24.com, сошедший с ВПП самолет прилетел в Ригу из Минска ночью 15 февраля. Авиалайнеру Boeing 737-524 19 лет.

По информации на сайте аэропорта, с 11.54 в Риге не приземлился ни один самолет, последний вылетающий рейс был в 11.32.

На сайте Vim Airlines сообщается, эта российская авиакомпания была учреждена в 2002 году и зарегистрирована в Москве. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы из нескольких российских городов в России и за границу. В ее флоте самолеты Boeing 777-200, Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Airbus 319-111.

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