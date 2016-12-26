В 2016 году небоевые потери армии Украины превысили боевые

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bbcrussian.com
понедельник, 26 декабря 2016 г. 13:36
Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек, говорится в ответе управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос Украинской службы Би-би-си.
© AFP/Scanpix

"Количество потерь в 2016 году: боевых — 211, небоевых — 256", — отмечается в сообщении. В управлении также рассказали о потерях техники: "В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц". За год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

6 декабря начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью парламентскому изданию "Голос Украины" назвал последние данные о потерях, которые понесли военные и другие украинские силовики за все время боевых действий на востоке страны.

По словам Муженко, с начала проведения операции погибли 3 064 человек "от всех силовых структур", из которых 2 636 — военнослужащие вооруженных сил Украины, причем "из этого числа 2 148 — это боевые потери". Ранения получили 10 753 силовика, из них 8 897 — военные.

По данным ООН на сентябрь 2016 года, всего во время конфликта на востоке Украины погибли 9 640 человек, включая мирных жителей, более 22 тысяч были ранены.

Датой официального начала военной операции на востоке Украины украинские СМИ считают 7 апреля 2014 года, когда исполнявший обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале действий против людей, захвативших областные администрации в Донецке и Луганске. Самые большие потери украинская армия понесла под Иловайском в конце лета и начале осени 2014 года.

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