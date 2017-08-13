В 2016 году лишь 905 беженцев имели право претендовать на убежище в Германии

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Deutsche Welle
воскресенье, 13 августа 2017 г. 11:40
В 2016 году только 905 мигрантов по закону могли просить убежище в Германии. Остальные 280 тысяч прибыли через "безопасные страны" и должны были подавать прошения там.
© AP/Scanpix

В 2016 году в Германию прибыли только 905 человек, имеющих право, согласно закону, подавать прошение о соискании убежища. Остальные 280 тысяч прибыли из "безопасных стран происхождения" или пересекли за время своего пути другие страны ЕС, где они и должны были просить убежища. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает издание Die Welt am Sonntag, ссылаясь на данные федеральной полиции ФРГ.

903 человека, обладающих правом обратиться с просьбой об убежище, прилетели в Германию на самолетах и прошли процедуру регистрации в немецких аэропортах. Еще двое человек прибыли в Германию морским путем, уточнили в полиции.

По Дублинскому соглашению власти Германии обязаны были принять прошение о соискании убежища только у этих иммигрантов, пишет издание. Остальные 280 тысяч соискателей убежища до приезда в Германию уже находились в "безопасных странах".

На данный момент Дублинское соглашение определяет, что запросы о предоставлении убежища должны рассматриваться в той стране, границу которой мигрант пересекал первой. В свете возросшего в 2015 году потока беженцев это положение, по сути, перестало работать, так как на некоторые страны на внешних границах ЕС приходилась слишком большая нагрузка по приему мигрантов.

Deutsche Welle
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