Утверждения Трампа о прослушке: что думает американская пресса

"Ужас какой! - отстучал он. - Только что узнал, что прямо перед победой Обама поставил меня на прослушку в Трамп-тауэр. Ничего не нашел. Это маккартизм!".

До 7:02 Трамп отправил 19 миллионам своих фолловеров еще три твита, в которых спрашивал, "законно ли действующему президенту перед выборами "ставить на прослушку" президентскую гонку?", заявлял, что "Обама скатился настолько низко, чтобы прослушивать мои телефоны в ходе очень священного избирательного процесса", и уподоблял своего предшественника Никсону с его Уотергейтом.

Слово "прослушивать" (tap) президент написал с ошибкой (tapp), но он, как вспоминал потом его приятель Кристофер Радди с правого сайта Newsmax, посетивший Трампа в этот день, был зол, как собака.

Хронология событий

В воскресенье New York Times изложила хронологию этого твиттерного взрыва в статье под заглавием "Путешествие конспирологической теории от радиопередачи к трамповскому "Твиттеру".

Все началось, пишет газета, в 18 часов по местному времени в четверг, когда консервативный радиокомментатор Марк Левин (ударение на втором слоге) заявил в своей передаче, что Барак Обама применил "инструменты федерального правительства" для прослушивания Трампа.

"Это большой скандал!" - подытожил Левин.

К утру пятницы эти утверждения, которые Times назвала "необоснованными", подхватил правый сайт Breitbart, раньше возглавлявшийся старшим стратегом Белого дома Стивеном Бэнноном.

В субботу утром Трамп повторил эту версию в своих твитах и породил скандал, который продолжает потрясать Америку. Или ту ее часть, которую интересуют такие вещи.

Как пишет главная американская газета, "не скованный традиционными протоколами своего поста, он делает самые поджигательские заявления, основанные на отрывочных подозрениях. Он делает это без того, чтобы проконсультироваться с самыми старшими из своих помощников и даже ведомствами своего собственного правительства, у которых может быть противоположная информация. Запалив был всяких доказательств огненную бурю, он потом призывает провести расследование, чтобы найти отсутствующие улики".

Ордер секретного суда

Джеймс Клэппер, возглавлявший до 20 января разведорганы США, заявил по телевидению, что при нем Трампа никто не прослушивал.

Скептики тут же напомнили, как в 2013 году Клэппер на голубом глазу отрицал в конгрессе, что Агентство национальной безопасности оптом собирает данные об американских гражданах. Однако документы, похищенные в АНБ Эдвардом Сноуденом, показали, что Клэппер говорил неправду.

В прессе снова пошли разговоры об ордерах на разработку Трампа и трампистов, которые администрация Обамы с переменным успехом будто бы пыталась получить в секретном суде, заседающем в здании минюста в комнате без окон. Говорили, что спецслужбы интересовались сервером, установленным в Трамп Тауэр на манхэттенской Пятой авеню, где Трамп проживал до Белого дома.

Но, если верить Washington Post, ордеров, возможно, не было, а сервер находился не в Нью-Йорке, а в Филадельфии.

Обозреватель этой газеты Гленн Кесслер, специализирующийся на фактчекинге, напечатал в воскресенье пространную статью, озаглавленную "Трамповские "доказательства" утверждений о прослушках Обамы основаны на фрагментарных сообщениях из анонимных источников".

Критики нашли забавным упоминание об анонимных источниках, поскольку многие нашумевшие статьи о Трампе в Washington Post (девиз с 22 февраля: "Демократия умирает во тьме"), также как и в других либеральных газетах, в большой степени основывались именно на безымянных источниках (субботние события, например, эта газета живописала, опираясь на 17 непоименованных источников из окружения президента).

Кесслер быстро пришел к заключению, что заявления Трампа в его субботних твитах были основаны лишь на сообщениях СМИ, и выяснил, что по Белому дому ходила статья сайта Breitbart c цитатами из Марка Левина. Сотрудник Белого дома заявил Кесслеру, что Трамп исходил также из статей Би-би-си, консервативного сайта Heat Street, New York Times и Fox News, и предоставил журналисту список из пяти этих статей.

Скептики

О том, что в июне прошлого года администрация Обамы запросила у спецсуда ордер на прослушивание Трампа и нескольких его советников, первой сообщила на сайте Heat Street журналистка Луиза Менш, в прошлом член британского парламента от консерваторов.

Менш писала, что в октябре ФБР получил ордер спецсуда на расследование деятельности "граждан США в кампании Дональда Трампа, имеющих связи с Россией". По словам автора, ФБР расследовало версию о том, что Trump Organization пользуется установленным в Трамп-Тауэр сервером и наладила тайный канал связи с двумя российскими банками, в том числе "Альфой".

Как пишет Кесслер, сервер на самом деле находится в Филадельфии, поскольку принадлежит компании Listrak, которая ведает трамповским доменом.

Дальше Кесслер сообщает, что Washington Post несколько месяцев пыталась подтвердить существование судебного ордера, связанного с предвыборной кампанией Трампа, но успеха так и не добилась. То же самое пытались сделать другие СМИ, и с аналогичным результатом.

Поэтому Кесслер рекомендует скептически отнестись к версии об этом ордере и, соответственно, о разработке Трампа и его советников на предмет их сношений с Россией.

Би-би-си и Guardian сообщали о том, что летом спецслужбы США в первый раз просили спецсуд выдать ордер на разработку Трампа, но один из его членов быстро отказал. Американские СМИ эти сообщения не подтвердили.

В любом случае сам Обама не имел права, как писал Трамп, поставить его на прослушку: это делается по запросу минюста или спецслужб в спецсуд, который, как правило, им не отказывает, хотя бывают и исключения, особенно если дело касается слежки за американскими гражданами.

До 1978 года власти США не были обязаны заручаться судебным ордером на слежку за иностранными агентами в рамках контрразведывательных следствий. Но в связи с Уотергейтским скандалом в 1978 году, при Джимми Картере, были введены новые правила, требовавшие ордера спецсуда.

Иностранный агент

С другой стороны, как пишет в консервативном журнале National Review бывший федеральный прокурор Эндрю Маккарти, президент в принципе может самолично установить слежку за потенциальным иностранным агентом, который, возможно, помогает иностранной державе, угрожающей американской национальной безопасности.

По словам автора, несмотря на принятие закона 1978 года, администрации обеих американских партий были согласны, что у президента есть конституционное право назначать слежку без судебного ордера.

Как замечает Маккарти в другой статье, шум из-за субботних твитов Трампа может сослужить ему хорошую службу, поскольку расшатывает версию оппозиционных демократов, которая ставит под сомнение честность его победы на выборах.

Если лагерь Обамы категорически отрицает, что за штабом Трампа следили в разгар слухов по поводу российских попыток вмешаться в американскую предвыборную кампанию на его стороне, то, очевидно, подозревать Трампа в сговоре с Москвой у спецслужб не было оснований и он победил честно.

Эти подозрения, пишет консервативная газета Washington Times, начали мешать замыслам администрации Трампа. "Президент и его помощники заявили дипломатам и другим деятелям, - писала она в воскресенье, - что они отложили планы заключения сделки с российским президентом Владимиром Путиным о совместной борьбе с "Исламским государством".