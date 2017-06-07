Уточнено количество жертв двойного теракта в Иране

Deutsche Welle
среда, 7 июня 2017 г. 15:24
Жертвами двойного теракта в Тегеране стали 12 человек, 39 ранены, сообщило во вторник, 7 июня, иранское агентство Mehr. По его данным, все четверо террористов, атаковавшие здание парламента, убиты.
© Reuters / Scanpix

Ответственность за нападение и взрывы в парламенте и здании мавзолея имама Хомейни взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".

Группа террористов совершила нападение на парламент 7 июня. По данным иранских агентств, здание штурмовали четверо мужчин, вооруженных автоматами Калашникова, открыв стрельбу по охранникам. В результате нападения один из охранников был убит.

Позднее интернет-сайт Press TV сообщил о том, что террористы, проникшие в здание парламента, были заблокированы там полицией. Некоторые СМИ писали также о захвате четырех заложников, однако эта информация не подтвердилась. Позже террорист-смертник привел в действие пояс шахида в здании парламента.

Нападение и взрыв в мавзолее имама Хомейни

Одновременно с этим в Тегеране было совершено нападение на мавзолей имама Хомейни. По данным полиции, трое вооруженных террористов открыли стрельбу у здания, в результате был убит садовник мавзолея. Один из преступников (по некоторым данным, это была женщина) взорвал себя в здании, еще один был застрелен или принял цианид, третьего нападавшего (агентство Press TV пишет, что это также была женщина) задержала полиция.

В результате двойного теракта пострадало не менее тринадцати человек, как минимум двое убиты. Точное число жертв и пострадавших, а также личности нападавших и их мотивы пока неизвестны.

Deutsche Welle
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